La reazione degli industriali Marchesini | Un tradimento Ma meglio dell’incertezza

"Questo accordo ci danneggerà sicuramente, ma è comunque meglio dell’incertezza". L’industriale bolognese Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria, "ottimista per contratto", prevede tempi duri per l’economia italiana ed europea, chiamata a gestire il contraccolpo del prevedibile calo dell’ export verso gli Usa a seguito dei dazi di Donald Trump. "Veramente non si capisce la ratio dei dazi: chiaramente abbiamo un problema di competitività nei confronti dell’Oriente, della Cina in particolare, ma che questo problema di competizione si risolva combattendo una battaglia economica tra alleati invece di fare una grande alleanza tra le grandi democrazie occidentali, veramente è una cosa che lascia stupiti", ammette Marchesini alla ‘Dire’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

