"È fondamentale affidarsi alle idee dell’allenatore perché in campo può fare la differenza questa idea di gioco e di squadra". Il centrocampista Alessandro De Angelis, il giocatore classe 1998 è cresciuto nel vivaio dell’Ascoli ed è uno dei volti nuovi della Maceratese, individua gli aspetti essenziali in D. "Il livello – spiega – si è alzato e ai blocchi di partenza ci saranno squadre molto esperte in rappresentanza di piazze importanti, noi siamo una formazione giovane che può fare affidamento su un gruppo compatto e che conosce bene le idee di Possanzini ". Ed ecco che occorre lavorare sodo per entrare al più presto nel sistema di gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Rata vista da De Angelis: "Forti delle nostre idee"