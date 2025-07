La rassegna estiva Ridere del Teatro Totò torna al Maschio Angioino dal 4 al 9 agosto

NAPOLI – Nel cuore dell’estate napoletana, sotto le antiche merlature del Maschio Angioino, tornerà ad accendersi la risata intelligente e l’emozione della grande tradizione teatrale partenopea. È con orgoglio che il Teatro Totò, con la direzione artistica di Gaetano Liguori, annuncia la 33ª edizione di “RIDERE”, lo storico Festival del Teatro Comico, Musica e Cabaret, in programma ad ingresso libero dal 4 al 9 agosto alle ore 21.30, nell’ambito della Rassegna “Estate a Napoli 2025 ”. Dopo una pausa forzata imposta da difficoltà logistiche, ma senza mai interrompere la sua attività sul territorio, il Teatro Totò rilancia con rinnovata energia uno degli appuntamenti culturali più longevi e amati dell’estate cittadina. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - La rassegna estiva Ridere del Teatro Totò torna al Maschio Angioino dal 4 al 9 agosto

Teatro Totò. Sax Gordon · Showtime!. Nell’ambito delle manifestazioni per ESTATE A NAPOLI 2025 torna la Rassegna RIDERE a cura del Teatro TOTO’ CORTILE DEL MASCHIO ANGIOINO ore 21,30 Ingresso Libero su prenotazione al link in bio (a partire dal Vai su Facebook

