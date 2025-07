La Rai replica a Sigfrido Ranucci su revoca firma | Semplice allineamento non intacca autonomia di Report

Solo ieri Sigfrido Ranucci aveva denunciato l'ennesima misura presa dalla Rai nei suoi confronti dopo il ridimensionamento di Report. "Mi hanno tolto la reponsabilitĂ della firma", aveva scritto in un post Facebook. La Rai oggi replica: "Si tratta del semplice allineamento alla normativa aziendale. La separazione delle funzioni non intacca in alcun modo l’autonomia giornalistica di Report". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: report - replica - sigfrido - ranucci

ASCOLTI TV 11 MAGGIO 2025: LOLITA LOBOSCO FUNZIONA ANCHE IN REPLICA (20%), LO SHOW DEI RECORD (10,9%), FAZIO (10,3%+8,7%), INSIDE (9,1%), REPORT (9%) - ASCOLTI TV 11 MAGGIO 2025 • Domenica •. Gli ascolti tv di domenica 11 maggio 2025 con le repliche di Le Indagini di Lolita Lobosco 3 e una nuova puntata de Lo Show dei Record.

Report, la Rai taglia anche Sigfrido Ranucci. La replica: “Non hanno avuto il coraggio di dirmelo” - Non servono mezzi termini: il taglio a Report è un terremoto. Una scossa improvvisa che attraversa l’informazione televisiva italiana e che lascia senza parole i telespettatori più affezionati, oltre a chi crede nel ruolo critico del giornalismo d’inchiesta.

Ecco tutto quello che Report non ha detto. La replica del Gambero Rosso - V per vino, non per vendetta: replichiamo alla cordiale puntata di Report, con i nostri toni e competenze.

“Giornalismo d’inchiesta, tra doveri e responsabilità ”: un incontro sull’etica del giornalismo con Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, e l’ex direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno Michele Partipilo. Il dibattito affronta i limiti, i doveri e le responsabilità della Vai su Facebook

Report (@reportrai3) Vai su X

Rai commissaria Report e limita Sigfrido Ranucci, l'attacco del giornalista e la replica dell'azienda; Sigfrido Ranucci: “La Rai ha deciso di togliermi la responsabilità della firma”. La replica; La Rai replica a Sigfrido Ranucci su revoca firma: Semplice allineamento, non intacca autonomia di Report.

La Rai replica a Sigfrido Ranucci su revoca firma: “Semplice allineamento, non intacca autonomia di Report” - Solo ieri Sigfrido Ranucci aveva denunciato l'ennesima misura presa dalla Rai nei suoi confronti dopo il ridimensionamento di Report ... Si legge su fanpage.it

Sigfrido Ranucci: “La Rai ha deciso di togliermi la responsabilità della firma”. La replica - Sigfrido Ranucci annuncia la scelta della Rai di togliergli la responsabilità della firma: poche ore dopo, l’azienda replica con una dichiarazione ... Lo riporta dilei.it