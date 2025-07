La proposta di matrimonio a Santorini è un disastro | così una barretta di cioccolato rovina il video virale

“La nostra proposta di matrimonio da sogno a Santorini si è trasformata in una pubblicitĂ a Snickers”. Nel mondo del raccontare tutto tramite social capita anche questo: la proposta di matrimonio di una coppia si è trasformata in un curioso incidente. I due giovani sono a Santorini, tipico paesino bianco, vista a perdita d’occhio sul blu del mare. Lui si inginocchia, lei si sorprende. Tutto perfetto finchĂ© due turisti, un uomo e una donna, non si piazzano davanti all’obiettivo, con lui intento a mangiare una barretta di cioccolato. Un “photo bombing” tutto da ridere che però ha rubato la scena, senza volerlo, alla giovane coppia, rovinando per ovvi motivi il video della proposta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La proposta di matrimonio a Santorini è un disastro: così una barretta di cioccolato rovina il video (virale)

