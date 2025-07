La Promessa anticipazioni 31 luglio | Marcelo stanco delle accuse di Petra prende una drastica decisione

Ecco cosa accadrĂ nella puntata della soap spagnola in onda domani: Dopo le accuse ingiuste della governante, il valletto è allo stremo. Intanto Cruz organizza una cena per accogliere Jana La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e si concentra sulla vita nel palazzo di proprietĂ dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata di domani: forte del sostegno di Petra, Martina si ribella ancora una volta ad Ayala. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Nonostante le pressioni di Cruz, determinata a partecipare alla festa per dimostrare la soliditĂ del suo matrimonio, Alonso rifiuta di accompagnarla, temendo un confronto diretto con i duchi . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 31 luglio: Marcelo stanco delle accuse di Petra prende una drastica decisione

