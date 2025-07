La produzione di pomodoro in Italia potrebbe essere a rischio | in ballo 5 miliardi di euro

Il pomodoro non è solo un simbolo gastronomico, un’icona della cucina italiana, o un ingrediente imprescindibile della dieta mediterranea, ma è anche un pilastro dell’agroalimentare italiano, con un valore di filiera stimato in circa 5 miliardi di euro. Tuttavia, il 2025 potrebbe rivelarsi un anno decisivo per il comparto, tra timide speranze di aumento produttivo e complicazioni legate al cambiamento climatico, l’aumento dei costi di produzione e la concorrenza sleale dei prodotti importati, in primis dalla Cina. Produzione di pomodori in aumento, ma con molte incognite. Secondo le previsioni di Coldiretti basate sulle stime del Wptc ( World Processing Tomato Council ), la campagna di raccolta del pomodoro da industria in Italia è iniziata sotto auspici cautamente positivi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - La produzione di pomodoro in Italia potrebbe essere a rischio: in ballo 5 miliardi di euro

Raccolta del pomodoro piegata dalla siccità , tagliato già il 20% della produzione - Al via la raccolta del pomodoro da salsa in Puglia, con la provincia di Foggia, l’area vocata per eccellenza, che ha già subito il taglio del 20% della produzione a causa della siccità , mentre l’aumento della produzione di pomodoro da industria di Pechino con consumi interni che rimangono molto.

Al via la raccolta del pomodoro, Coldiretti Campania: "Produzione in crescita" - Raccolta del pomodoro al via in Campania con una produzione stimata in crescita. Lo rende noto Coldiretti Campania, secondo cui “tutte le tipologie di coltivazione offrono segnali positivi”, grazie anche al gran caldo che ha consentito in molti casi di anticipare le operazioni nei campi.

Al via la raccolta di pomodoro, Coldiretti: produzione in crescita grazie al gran caldo - Raccolta del pomodoro Made in Campania avanti tutta! Le prime stime danno la produzione in aumento rispetto agli anni scorsi.

Siccità in Puglia: al via la raccolta del pomodoro, produzione -20% - 20% di produzione per siccità e crisi dei prezzi. Lo riporta pugliapress.org

Raccolta del pomodoro piegata dalla siccità, tagliato già il 20% della produzione - Mentre il pomodoro agli agricoltori viene pagato solo fra i 15 e i 16 centesimi al chilo con le fatture e i pagamenti congelati in attesa di cosa succederà nelle prossime settimane ... foggiatoday.it scrive