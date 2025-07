La prima collezione di Dario Vitale per Versace verrà presentata con un evento intimo

La notizia era nell’aria da settimane, ma adesso è ufficiale. Versace ha infatti annunciato che la prima collezione di Dario Vitale non verrà presentata tramite una sfilata, ma con «un evento intimo che renderà omaggio al passato e guarderà al futuro». Secondo quanto riportato da WWD – il primo a dare la notizia in giornata – l’evento andrà in scena il 26 settembre e vedrà la presenza anche di una componente video. Arrivato da Versace lo scorso marzo, dopo che Donatella aveva assunto il ruolo di Chief Brand Ambassador, l’arrivo di Dario Vitale aveva preceduto di poche settimane l’acquisizione del marchio da parte del Gruppo Prada in un’operazione da 1,25 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La prima collezione di Dario Vitale per Versace verrà presentata con «un evento intimo»

