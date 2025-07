la pericolosa incertezza che anima la ristorazione italiana

Il Censis ha definito il 2024 come «l’anno in cui in modo emblematico è emersa una tipica sindrome italiana: quella della medietà, dove il Paese si muove intorno a una linea di galleggiamento senza “capitomboli rovinosi né scalate eroiche”» (Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe-Confcommercio). Questa frase sintetizza, in modo quasi chirurgico, lo stadio di timidezza e pericolosa incertezza che anima il settore della ristorazione italiana. Una vera e propria ripresa non si è verificata post-Covid e anzi, nonostante quei pochi segni più che si evincono dai vari studi, continua a essere un periodo tutt’altro che semplice per tanti piccoli-medi imprenditori. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

