A proposito del Mulino, lo scorso anno la casa editrice bolognese ha pubblicato un aureo libretto, intitolato proprio “Pace”, in cui Arianna Arisi Rota passa in rassegna in modo molto equilibrato le diverse teorie in merito. Mi ha fatto scoprire così, fra le varie, due cose che ignoravo. La prima è una teoria di William Zartman, secondo cui si raggiunge la pace solo quando gli strumenti unilaterali per conseguire un vantaggio non funzionano più; significa che la pace non è un principio fine a sé stesso, una bandiera multicolore da sventolare garruli né un comodo chiacchiericcio per criticare l’andazzo del mondo nei salotti buoni, bens ì la pragmatica presa d’atto di una situazione di stallo fra parti in causa che si vogliono comunque morte. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La pace non è un sogno: è un compromesso