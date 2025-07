La nuova vita dell’orsa JJ4 nel parco della Foresta Nera in Germania | il video della liberazione nel centro

L'orsa JJ4, responsabile della morte di Andrea Papi, ha fatto ingresso nella sua nuova casa, il Parco alternativo per orsi e lupi della Foresta Nera, in Germania. L'incidente mortale avvenne il 5 aprile del 2023 sul Monte Peller, sopra Cles. Da allora il plantigrado ha vissuto nel Centro faunistico del Casteller. "Lunedì è finalmente arrivato il momento: l'orsa selvatica JJ4 è entrata per la prima volta nel suo nuovo recinto naturale all'aperto. E lo ha fatto con una determinazione impressionante" scrivono i responsabili del Parco tedesco. "Nelle ultime settimane, i nostri custodi hanno instaurato un contatto con lei con delicatezza e gradualità.

L’orsa JJ4 trasferita in Germania: andrà nel parco della Foresta Nera. Nel 2023 l’aggressione mortale a Andrea Papi - L’ orsa JJ4 sarà accolta nel “Parco alternativo per orsi e lupi” della Foresta Nera, in Germania, lasciando il Centro faunistico del Casteller, in Trentino.

Cucciola di orsa abbandonata nel Parco d’Abruzzo. Lo zoologo Ciucci: “Rschia di rimanere in cattivitĂ per tutta la vita” - Una cucciola di orso marsicano è stata abbandonata dalla madre nel Parco d'Abruzzo. La piccola è stata trovata mentre vagava da sola nei pressi della statale 158, vicino al centro abitato di Pizzone, in Molise.

Sospese le ricerche della mamma orsa che ha abbandonato la sua cucciola nel Parco d’Abruzzo - Sono state ufficialmente sospese le ricerche della mamma orsa che lo scorso 9 maggio ha abbandonato la sua cucciola nel versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise.

