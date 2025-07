La nuova Villa Opizzoni prende forma | Al termine resterete senza parole

Le volte con gli stucchi riprendono vita, sotto i soffitti anni Settanta si nascondeva il Barocco. La seicentesca Villa Opizzoni torna piano piano agli antichi splendori, esattamente come sognato dalla giunta Cosciotti per l’ex Municipio, diventato presidio sociale dell’Asl e ora pronto per la sua quarta vita: Casa della Cultura, ma non qualsiasi, un vero e proprio tempio da 7 milioni, 5,5 dei quali in arrivo dal Pnrr, il resto messo direttamente dal Municipio. Un gioiello che prende forma ogni giorno sempre di piĂą, il cantiere ha superato il giro di boa, "è oltre metĂ , il grosso è fatto – dice Saimon Gaiotto, vicesindaco con delega ai lavori pubblici – in questo luogo si respira un’aria davvero straordinaria, a settembre porteremo i consiglieri comunali qui, alla scoperta della nuova opera, un’anteprima che, mi auguro, li lascerĂ senza parole". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it