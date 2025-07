La nuotatrice paralimpica Il sindaco abbraccia Emma Più forte della malattia

Dal volo in arrivo da Istanbul direttamente in Consiglio comunale per godersi l’abbraccio della cittĂ . Emma Maino, nuotatrice paralimpica, viene accolta dall’applauso di Concorezzo in aula. Per lei gli onori che si tributano ai cittadini illustri, come è, a tutti gli effetti. Quindici anni a settembre e una malattia genetica che secondo la diagnosi l’avrebbe allettata per tutta la vita e, invece, grazie alla sua tenacia e a quella della sua famiglia, affronta la disabilitĂ una bracciata dopo l’altra in vasca. E anche in Turchia alle giovanili di nuoto. "Per noi Emma Maino è un grande orgoglio – ha detto il sindaco Mauro Capitanio in aula – è un esempio per tanti ragazzi che si avvicinano allo sport. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it