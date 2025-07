La musica del film muto verrà suonata dal vivo

SarĂ un classico del cinema muto, con musiche originali dal vivo, il prossimo protagonista di ‘SantAGOstino, una piazza per la cultura’, progetto che vede insieme il Comune di Modena, la Fondazione di Modena e la Fondazione Ago, nell’ambito dell’Estate Modenese 2025. Domani sera alle 21.30 piazza Sant’Agostino a Modena propone questo appuntamento speciale: la sonorizzazione dal vivo de ‘L’uomo che prende gli schiaffi’ (1924), capolavoro del regista svedese Victor SjĂśstrĂśm. Un film visionario, poetico e tragico, che ancora oggi riesce a parlare con forza al presente. L’ingresso è libero e gratuito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

