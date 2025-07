La morte della bambina di 11 anni a Palermo | Ho fatto di tutto per salvarla Indagata la madre

È indagata per omicidio colposo la madre della piccola di 11 anni morta sabato notte, all'ospedale Buccheri La Ferla, per cause da accertare. L'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto in vista dell'effettuazione dell'autopsia fissata per giovedì all'istituto di Medicina Legale di Palermo. «Ho fatto di tutto per salvarla - ha detto la madre agli agenti della squadra mobile.

La Procura dei minori ha aperto un’inchiesta sulla morte di una bambina di 11 anni arrivata ieri sera, intorno alle 21.30, in arresto cardiocircolatorio all’ospedale “Buccheri La Ferla di Palermo”. La piccola viveva con la madre e il nuovo compagno della donna. Vai su Facebook

È indagata per omicidio colposo la madre della piccola di 11 anni morta sabato notte, all'ospedale Buccheri La Ferla, per cause da accertare

Sarà l'esame autoptico a dare le risposte attese dagli investigatori chiarendo se la 11enne, gravemente malata e paralizzata dalla nascita, sia morta per cause naturali o per aver ingerito della benzi