Ieri mattina Università e Regione hanno firmato un memorandum che punta a innalzare in modo decisivo la ricerca scientifica in campo medico in Umbria. Un passo fondamentale che fa parte del progetto del “ Curi “ - Centro umbro di ricerca e innovazione – e che partirà nel giro di due mesi. Quello che nascerà viene prospettato come un Centro di eccellenza mondiale per la medicina predittiva, quel ramo della medicina che si concentra sull’identificazione del rischio di sviluppare malattie in individui sani, spesso attraverso l’analisi del loro patrimonio genetico e di altri fattori individuali. L’obiettivo è quello di intervenire precocemente con misure preventive per evitare o ritardare l’insorgenza della malattia (a iniziare dai tumori), personalizzando gli interventi in base alle caratteristiche uniche di ciascun individuo per renderle così più efficaci possibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La medicina del futuro. Diagnosi e cure mirate. Scatto decisivo dell’Umbria