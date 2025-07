La mappa interattiva del rischio idrogeologico in Italia | cerca il tuo Comune

Roma, 30 luglio 2025 - Anche l'Italia deve fare i conti con i fenomeni naturali. Non certo un problema nuovo, ma che sta vivendo una escalation sotto gli occhi di tutti.¬† E che non va sottovalutata. Una situazione fotografata in maniera impietosa dal¬† Rapporto Ispra 2024 sul dissesto idrogeologico presentato oggi,¬† mercoled√¨ 30 luglio. Dai dati si capisce infatti come addirittura il 94,5% dei comuni italiani risulti essere a rischio frana, alluvione, erosione costiera o valanghe. Rispetto al 2021 √® aumentata di un valore pari al 15% la superficie in Italia soggetta a pericolo di frana, con significativi incrementi da segnalare in particolar modo nella provincia Autonoma di Bolzano (+61,2%), in Toscana (+52,8%), in Sardegna (+29,4%) e in Sicilia (+20,2%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - La mappa interattiva del rischio idrogeologico in Italia: cerca il tuo Comune

In questa notizia si parla di: rischio - idrogeologico - italia - mappa

Rischio idrogeologico per temporali: allerta meteo "gialla" in tutta la Puglia - Pioggia e temporali in arrivo in Puglia. Il dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un'allerta meteo "gialla" a partire dalle ore 12 di domani, giovedì 15 maggio, per le successive 24-36 ore.

Maltempo in Toscana: codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti giovedì 8 - Ancora pioggia in arrivo in Toscana. Domani, 8 maggio 2025, persistono condizioni di marcata instabilità che porteranno rovesci sparsi o locali temporali, anche forti, specie sulle zone centro-occidentali e isole L'articolo Maltempo in Toscana: codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti giovedì 8 proviene da Firenze Post.

Previsioni meteo Livorno, scatta l'allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY La sala regionale della protezione civile ha diramato un'allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico dalle 18 di mercoledì 7 maggio alle 13 di giovedì 8 maggio.

Grazie al Bollettino di criticità e allerta puoi verificare se nel luogo in cui ti trovi o dove sei diretto sono previste situazioni di rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Domani, domenica 27 luglio, la mappa è verde! Vai su Facebook

Grazie al Bollettino di criticità e allerta puoi verificare se nel luogo in cui ti trovi o dove sei diretto sono previste situazioni di rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Domani, domenica #27luglio, la mappa è verde! #protezionecivile Vai su X

Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosit√† e indicatori di rischio. Edizione 2024 ‚ÄĒ Italiano; La mappa interattiva del rischio idrogeologico in Italia: cerca il tuo Comune; Aumenta il rischio frane, la mappa del pericolo.

Dissesto idrogeologico, 5,7 milioni di italiani vivono in aree a rischio frane - Secondo il nuovo Rapporto Ispra 2024, 5,7 milioni di italiani vivono in zone a rischio frana. Da tg24.sky.it

Aumenta il rischio frane, la mappa del pericolo - TOSCANA: Ispra ha presentato lo studio triennale sulla fragilità dei territori. toscanamedianews.it scrive