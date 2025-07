La madre e la sorella di Valentin smentiscono il cognato | È stato un pestaggio lo ha colpito anche quando era a terra

Prende sempre più corpo, secondo gli investigatori, l'ipotesi di omicidio volontario a carico di Dumitriel Daniel Ene. "Ha continuato a picchiare il cognato anche quando era ormai a terra", hanno raccontato alla pm Paola Conti la madre e la sorella della vittima, il 31enne Valentin Ionut Crisan. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

La madre e la sorella di Valentin smentiscono il cognato: È stata un pestaggio, lo ha colpito anche quando era a terra; Morto dopo essere stato massacrato a pugni dal cognato: Voleva proteggere la sorella dal compagno violento; La sorella di Valentin logorata dal rimorso: Ucciso per proteggermi.

Dumitriel daniel ene davanti al gip per l’omicidio del cognato valentin ionut crisan a Viterbo - dumitriel daniel ene accusato dell’omicidio del cognato valentin ionut crisan a viterbo, in corso accertamenti medico- Si legge su gaeta.it

Omicidio nel Viterbese, l'accusato 'molto scosso' - Questa mattina il 30enne romeno Dumitriel Daniel Ene, accusato dell'omicidio del cognato e connazionale Valentin Ionut Crisan, è comparso davanti al gip Fiorella Scarpati della Procura di Viterbo. Come scrive ansa.it