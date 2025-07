La madre di Sempio | ' Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi'

"Mio figlio non pu√≤ aver lasciato impronte di sangue nella casa dei Poggi perch√© non √® andato in casa dei Poggi ad ammazzare Chiara Poggi": la madre di Andrea Sempio, Daniela, lo ha sottolineato a Morning News su Canale 5 parlando dell'impronta 33 che, secondo una perizia dei legali di Alberto Stasi, presenterebbe sangue e sudore del trentasettenne ora indagato. "Sono uscita di mia iniziativa e sono venuta qui davanti - ha spiegato - perch√© sono stufa di sentire tante cose non vere dette da tv e giornali". 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - La madre di Sempio: 'Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi'

La madre di Andrea Sempio a Le Iene parla di un litigio tra Chiara Poggi e Stefania Cappa prima dell'omicidio - La madre di Andrea Sempio ha rivelato a Le Iene nuovi dettagli sul caso Chiara Poggi, tra cui un presunto litigio con la cugina Stefania Cappa

Delitto di Garlasco, madre di Alberto Stasi: "Vorrei incontrare la mamma di Chiara Poggi" - "Quello che sta venendo fuori √® sconvolgente. √ą uno schifo". Queste le parole di Elisabetta Ligab√≤ Stasi, madre di Alberto, che con La Stampa ha parlato della nuova indagine sul delitto di Garlasco.

Garlasco, la madre di Stasi: "Vorrei incontrare la mamma di Chiara Poggi" - "Quello che sta vendendo fuori √® sconvolgente. √ą un vero e puro schifo", ha affermato Elisabetta Ligab√≤ Stasi.

