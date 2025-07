La leggenda Lucherini e la rivoluzione rimandata perché poi si va tutti a cena

Prima istantanea. Un festival di Venezia di metà anni Novanta. È mattina presto, quell’ora alla quale adesso, che il mondo è cambiato, si fotografano – sulle scenografie deserte che la sera faranno da sfondo agli arrivi dei divi – disperate che devono illudere i loro follower d’avere accesso ai luoghi della fama. Allora, che la disperazione era più strutturata, all’alba del Lido non era sveglio quasi nessuno, e quindi se passeggiavi alla ricerca d’un cappuccino potevi incontrare Enrico Lucherini e chiacchierarci con un agio che poi nel resto del festival non ci sarebbe stato mai (i festival di cinema erano il regno delle frasi smozzicate e della concentrazione interrotta da molto prima che gli strumenti dell’oggi appiccicassero questi difetti alla nostra vita quotidiana). 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La leggenda Lucherini, e la rivoluzione rimandata perché poi si va tutti a cena

