La legge per la verifica dell’età online nel Regno Unito è già un mezzo fallimento

In UK è entrato in vigore da 6 giorni l’obbligo di verificare l’etĂ degli utenti che accedono a siti per adulti o a piattaforme social, ma per aggirare i controlli basta un po’ di creativitĂ . O una VPN. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La legge per la verifica dell’etĂ online nel Regno Unito è giĂ un mezzo fallimento

In questa notizia si parla di: legge - verifica - regno - unito

Verifica dell’età sul porno online: la legge c’è, il sistema no - La delibera AGCOM vieta l’accesso dei minori ai siti porno, ma mancano ancora fornitori accreditati e un elenco ufficiale dei soggetti obbligati: la norma esiste, ma per il momento è incompleta.

Pornhub e altri siti porno interrompono i loro servizi in Francia: protesta contro la legge sulla verifica dell’età - Pornhub, YouPorn, Redtube e altri siti pornografici hanno annunciato la cessazione dell’attività in Francia in segno di protesta contro la legge sulla verifica dell’età degli utenti.

Francia, i maggiori siti porno bloccano la loro attivitĂ per protestare contro la legge sulla verifica dell'etĂ - Pornhub, la principale piattaforma del gruppo con sette milioni di visitatori quotidiani, spera di "avviare un dialogo diretto" con gli utenti francesi

Laura Santi aveva la sclerosi multipla da 25 anni e la malattia aveva iniziato il suo decorso progressivo nel 2014. Nel 2022 aveva chiesto alla propria ASL di riferimento, nella Regione Umbria, di verificare se la sua condizione rispettasse i requisiti richiesti dall Vai su Facebook

Pornografia online, il Regno Unito impone la verifica dell’età : scatta la nuova legge sul web sicuro; Le leggi sulla verifica dell'età sono il Natale delle VPN; VPN Regno Unito, l’utilizzo aumenta del 1400% con la nuova legge Online Safety Act.

La legge per la verifica dell’età online nel Regno Unito è già un mezzo fallimento - In UK è entrato in vigore da 6 giorni l’obbligo di verificare l’età degli utenti che accedono a siti per adulti o a piattaforme social, ma per aggirare i ... Lo riporta repubblica.it

Le leggi sulla verifica dell'età sono il "Natale" delle VPN - Dopo quanto accaduto in Francia, anche nel Regno Unito l'entrata in vigore di una legge sulla verifica dell'età ha fatto schizzare i download delle VPN. Da msn.com