La gita di Vasco Rossi in Appennino tra selfie e tortelloni | dove ha pranzato

Lizzano in Belvedere (Bologna), 30 luglio 2025 – È ormai un appuntamento fisso dell’estate, quello di Vasco Rossi con l’Appennino bolognese. Il Corno alle Scale è un luogo che il rocker di Zocca ama particolarmente e che, tra luglio e agosto, esplora in moto insieme a un gruppo ristretto di amici, per goderne l’aria fresca, l’atmosfera dei piccoli borghi e la buona cucina, lontano dalla folla. La gita di Vasco ieri ha toccato Pianaccio, dove ha visitato il centro di documentazione dedicato a Enzo Biagi, e Monteacuto delle Alpi, dove si è fermato per mangiare. A servire il pranzo alla ’combriccola del Blasco’ è stato Larry, vulcanico titolare della trattoria Il Bagigio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La gita di Vasco Rossi in Appennino tra selfie e tortelloni: dove ha pranzato

