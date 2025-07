La Gazzetta fa a pezzi Zielinski | per Sarri aveva i colpi di di De Bruyne all’Inter è stato come Godot

Piotr Zielinski da quando ha lasciato il Napoli sembra far fatica a ritrovare sé stesso. Il giocatore visto all'Inter è un lontano parente di quello ammirato per diverse stagioni nel capoluogo partenopeo. Tantoché a Milano vorrebbero disfarsene ma in questo momento è un problema trovare un acquirente. Scrive Gazzetta.it. Zielinski è un lontano parente di quello ammirato al Napoli: all'Inter non lo vuole più nessuno. "Il Zielinski dell'Inter è stato un po' come Godot. Per un annetto i tifosi nerazzurri l'hanno aspettato invano sugli spalti scrollando sullo smartphone a caccia di vecchie dichiarazioni, soprattutto per distrarsi: "È davvero questo il vero Piotr?".

