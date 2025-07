Anche la forlimpopolese Margherita ha tentato la sorte alla Ruota della Fortuna, il quiz show in onda in serata su Canale 5 dopo il telegiornale e condotto da Gerry Scotti. Proprio il conduttore, per presentarla al pubblico in studio e a casa, definisce la donna “una magnifica creatura da. 🔗 Leggi su Forlitoday.it