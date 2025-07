La Firenze vietata per me | vie ristoranti taxi e negozi inaccessibili La mappa della vergogna

Firenze, con il suo patrimonio artistico dal valore inestimabile, accoglie ogni anno milioni di visitatori. Tra questi, un numero significativo √® rappresentato da persone con disabilit√†. Per loro, la bellezza del capoluogo toscano si scontra troppo spesso con una realt√† fatta di scalini. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: firenze - vietata - ristoranti - taxi

Oggi è stata una giornata lunghissima ed impegnativa. Sono quasi le 2 di notte e sono a Roma in una camera d'albergo. Nel letto a fianco al mio c'è Michele che dorme e sorride. Mentre eravamo in taxi per raggiungere l'albergo Michele era tutto agitato perch Vai su Facebook

Un San Silvestro da asporto. Il nuovo codice della strada frena le cene al ristorante; Capodanno 2025 a Firenze, ecco tutti gli eventi; Ristoratori e chef disperati per il servizio taxi a Roma. Le testimonianze.

Taxi, lo sciopero ‚Äėfantasma‚Äô sul tavolo del prefetto: ‚ÄúCosì è ... - Firenze, 16 aprile 2025 ‚Äď La protesta "fantasma" portata avanti dai tassisti di Firenze contro l'abusivismo e l'arrivo della piattaforma Uber continua a scatenare proteste e dibattiti. Segnala lanazione.it

Lo sciopero dei taxi a Firenze che non è un vero sciopero - Lo sciopero dei taxi a Firenze che non è un vero sciopero Non è stato proclamato ufficialmente, ma intanto da giorni i tassisti evitano di fermarsi nel piazzale della stazione di Santa Maria Novella ... Da ilpost.it