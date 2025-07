La Fiera di Santa Croce cala gli assi La star di quest’anno è Noemi

Sarà Noemi la star della 354esima Fiera di Santa Croce a Codigoro, in programma da venerdì 12 a martedì 16 settembre prossimi con cinque concerti gratuiti che sin terranno in piazza Matteotti. Noemi proporrà i propri brani lunedì 15 settembre. Ma non è tutto. Sul palco, dice il sindaco Alice Zanardi, "si esibirà venerdì 12 Il Pagante, grazie ad una collaborazione con lo stabilimento balneare Malua, un gruppo dance proveniente dalla scena milanese tra i più amati degli ultimi anni. Piace molto ai giovani e vogliamo aprire con uno spettacolo per loro". Sabato sarà la volta del Gruppo Live Play The Coldplay Experience, band di riferimento in Italia ed Europa nel tributo ai Coldplay. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

