La Fed non cede alle pressioni di Trump | i tassi restano invariati Powell | Preoccupati da inflazione e dazi

Il pil degli Stati Uniti torna a correre nel secondo trimestre, ma non è oro tutto ciò che luccica. Tanto che la Federal Reserve ha deciso di mantenere i tassi invariati di fronte all’incertezza della guerra dei dazi e a un’inflazione ancora elevata. Una decisione che sa di sfida a Donald Trump, che avrebbe invece voluto una riduzione dei costi di finanziamento all’1%, negando che la sua politica sui dazi possa causare inflazione. Dopo la frenata del primo trimestre, l’economia Usa ha registrato una ripresa sopra le aspettative degli analisti, crescendo a un tasso annualizzato del 3% nel secondo trimestre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Fed non cede alle pressioni di Trump: i tassi restano invariati. Powell: “Preoccupati da inflazione e dazi”

In questa notizia si parla di: inflazione - dazi - trump - tassi

Stati Uniti, atteso dato inflazione: l’incognita dazi e le scelte della Fed - L’ inflazione statunitense  ha probabilmente accelerato ad aprile 2025, dopo un’inaspettata flessione il mese precedente, con l’aumento dei dazi – in particolare sui prodotti cinesi – che ha iniziato a incidere sui prezzi, anche se gli effetti delle nuove politiche dell’amministrazione USA devono ancora mostrarsi appieno.

Fed mantiene tassi invariati tra 4,25% e 4,50%, lo schiaffo di Powell a Trump: "Rischi crescita inflazione da aumento dazi" - La Federal Reserve System lascia invariati i tassi e segnala maggiore incertezza su inflazione e occupazione, il comitato conferma l’approccio attendista in attesa di nuovi dati economici La Federal Reserve System ha mantenuto invariati i tassi di interesse nell’intervallo compreso tra il 4,2

Petrolio: calo prezzi avrà impatto positivo su inflazione ma limitato da dazi - Da metà gennaio il prezzo del petrolio è sceso di 20 dollari, attestandosi attorno ai 60 dollari al barile, di rifesso all’ aumento dell’offerta dell’OPEC  ed alle aspettative di un calo della domanda conseguente a prospettive di crescita più deboli.

Mercati piĂą sereni: #Trump aperto a negoziati sui #dazi, #Nvidia riprende #export in Cina. Focus su #inflazione USA. Tassi in rialzo, soprattutto in Giappone. #Euro forte contro #yen, #franco svizzero ai massimi. #Petrolio e metalli in calo. #MpsNews #MarketN Vai su X

Le minori attese di tagli al costo del denaro portano i tassi tedeschi al top da marzo. Trump colomba sulla Fed calma i Treasury Vai su Facebook

La Fed lascia i tassi invariati. Powell non cede a Trump: “L’inflazione è alta, troppa incertezza”; Powell sfida Trump, niente taglio dei tassi; La Fed non abbassa i tassi. L’irritazione di Trump: “Powell sempre in ritardo”.

La Fed non abbassa i tassi (per colpa dei dazi). L’irritazione di Trump: “Powell sempre in ritardo” - La decisione della banca centrale americana determinata dall’aumento dell’inflazione “determinata dall’introduzione del dazi”, ha affermato il presidente della Fed, Powell ... Si legge su msn.com

Trump impone all'India dazi al 25%. Muro di Powell sui tassi - Dazi al 25% all'India, oltre ad una per ora non meglio precisata "penalty" per l'acquisto di armi ed energia da Mosca, "in un momento in cui tutti vogliono che la Russia fermi i massacri in Ucraina". Lo riporta ansa.it