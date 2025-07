La Fed non cede alle pressioni di Trump e lascia i tassi invariati Il presidente Usa So che il taglio ci sarà a settembre Powell è sempre in ritardo

La Federal Reserve ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, lasciando il costo del denaro tra il 4,25% e il 4,50%, lo stesso livello fissato lo scorso dicembre. La decisione è arrivata al termine di una due giorni di riunioni del Federal Open Market Committee (FOMC), nonostante le forti pressioni esercitate dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che continua a sollecitare una politica monetaria più accomodante. Nello statement ufficiale, la banca centrale statunitense evidenzia segnali di rallentamento dell’economia americana, descrivendo l’attività economica della prima parte dell’anno come «moderata». 🔗 Leggi su Open.online

