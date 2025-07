La Fed non abbassa i tassi Trump | A settembre sarà tardi

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato a criticare duramente la Federal Reserve e il suo presidente, Jerome Powell. Parlando alla stampa dalla Casa Bianca, Trump ha dichiarato: “ Credo che assisteremo alla più forte crescita economica mai vista. Ma dobbiamo abbassare i tassi d’interesse. Powell ha gestito male la situazione ”. Il capo della Casa Bianca ha poi aggiunto: “ È sempre in ritardo. Ho sentito dire che interverranno a settembre ”. Le dichiarazioni arrivano in concomitanza con la diffusione della nota ufficiale del FOMC, il Comitato operativo della Fed, che al termine di una riunione di due giorni ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse nella fascia compresa tra il 4,25% e il 4,50%, in linea con le attese degli analisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Fed non abbassa i tassi. Trump: "A settembre sarà tardi"

In questa notizia si parla di: trump - tassi - settembre - abbassa

