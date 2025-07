La Fed non abbassa i tassi per colpa dei dazi L’irritazione di Trump | Powell sempre in ritardo

Roma, 30 luglio 2025 – La Fed (la banca centrale americana) lascia i tassi di interesse invariati indispettendo, ancora una volta, il presidente Trump che da tempo chiede un abbassamento del costo del denaro alimentando un contrasto con il numero uno della Fed, Jerome Powell, che dura dalla seconda elezione del tycoon alla Casa Bianca. La Fed lascia infatti i tassi di interesse invariati a dispetto delle pressioni del presidente Usa Donald Trump. Il costo del denaro negli Stati Uniti resta fermo in una forchetta fra il 4,25% e il 4,50%, lo stesso livello da dicembre scorso. “So che la Fed abbasserĂ i tassi a settembre, non adesso”, ha detto con una certo ironia Donald Trump alla Casa Bianca ribadendo ancora una volta la delusione verso il capo della Banca Centrale, Jerome Powell. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Fed non abbassa i tassi (per colpa dei dazi). L’irritazione di Trump: “Powell sempre in ritardo”

Tassi, Bank of England taglia dello 0,25%, ma Fed resta cauta e infuria Trump: “Powell è uno stupido” - "Siamo in una buona posizione per attendere maggiore chiarezza prima di decidere  aggiustamenti della politica monetaria", ha infatti insistito Powell, chiarendo che gli appelli del presidente Trump non influenzano in alcun modo le decisioni degli economisti della Fed L'articolo Tassi, Bank of England taglia dello 0,25%, ma Fed resta cauta e infuria Trump: “Powell è uno stupido” proviene da Il Difforme.

