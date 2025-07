La Fed ‘contro’ Trump tiene fermi i tassi | Inflazione ancora alta

(Adnkronos) – La Federal Reserve sfida il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e non interviene sui tassi. A fronte di una "inflazione che rimane piuttosto elevata" sceglie di mantenere i tassi fermi anche se nella riunione del Fomc non c'è stata unanimità sulla scelta. Due membri del comitato di politica monetaria, Michelle W. Bowman . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

