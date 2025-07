La destra marchigiana boccia l’emendamento del Pd per aiutare Gaza Casini | Complici del governo Netanyahu

ANCONA – "Quando in futuro qualcuno chiederĂ come sia stato possibile che il mondo abbia assistito immobile al genocidio che si sta consumando a Gaza, non ricorderemo solo il silenzio complice del governo di Giorgia Meloni, divenuto uno dei principali fiancheggiatori internazionali di Benjamin.

In questa notizia si parla di: governo - gaza - destra - marchigiana

Parla Ascari (M5S), in partenza per la Striscia: “Governo italiano spettatore silente del genocidio di Gaza” - Oggi l’M5S Stefania Ascari partirà per Rafah alla testa dei deputati e delle deputate dell’intergruppo per la Pace tra la Palestina e Israele, da lei coordinato.

Gaza, Conte a La7: “Il silenzio di Meloni è un disonore nazionale, sta coprendo il governo criminale di Netanyahu” - “Se leggiamo i giornali di regime che la osannano, Meloni raccoglie grandi successi internazionali. Io invece penso che il suo silenzio su Gaza sia un disonore nazionale.

Senato, nessuna informativa del governo su Gaza. Proteste delle opposizioni: M5s non vota il calendario - Al momento, al Senato, non è prevista una informativa del governo sulla situazione a Gaza che era stata chiesta ieri e ribadita oggi dai gruppi di opposizione.

Dicci #GiorgiaMeloni, quelli che muoiono a Gaza in fila per mangiare cosa sono? Non sono bambini? La loro storia non è sufficientemente triste per esprimerti e condannare quello che sta facendo Netanyahu? Vai su Facebook

