la danza di ciappina per ustica

Come si fa danzare un libro? Lo si potrà vedere stasera alle 21,15 al Parco della Zucca nello spettacolo Gli anni del performer e coreografo Marco D'Agostin interpretato dalla danzatrice Marta Ciappina di fronte al Museo per la Memoria di Ustica. Lo spettacolo pluripremiato ai Premi Ubu 2023, si ispira al libro Les années del Premio Nobel per la letteratura Annie Ernaux, in cui la scrittrice immagina che la vita della protagonista stia su due linee:"La sua vita potrebbe essere raffigurata da due assi perpendicolari, su quello orizzontale tutto ciò che le è accaduto, ha visto, ascoltato in ogni istante, sul verticale soltanto qualche immagine, a sprofondare nella notte".

