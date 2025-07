Pisa, 30 luglio 2025 – A Pisa, in via Paradisa 1, esiste un luogo dove la fragilitĂ incontra la cura: è il Centro Arianna, la struttura dell’Azienda USL Toscana nord ovest dedicata all’accoglienza e al trattamento dei disturbi complessi del comportamento alimentare, come anoressia, bulimia e binge eating disorder. Un’équipe multidisciplinare lavora ogni giorno per restituire equilibrio e speranza a circa 200 utenti e alle loro famiglie. “La nostra finalità è intercettare e trattare i quadri medio-gravi di disturbi alimentari, come anoressia, bulimia, binge eating disorder, ma anche Arfid, vigoressia e disturbi alimentari non altrimenti specificati” spiega Agnese Ciberti, responsabile del centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La cura dei disturbi alimentari passa dal Centro Arianna di Pisa