Se non fosse per il papa, anzi per i papi – prima Francesco, ora Leone XIV col suo appello "disarmato e disarmante" – il pacifismo godrebbe, come si dice, di pessima stampa. Viviamo tempi segnati dalle guerre e dominati dal travolgente ritorno del verbo bellicista (ma chi lo pratica ritiene che sia semplice realismo) e perciò schierarsi per la pace, per la nonviolenza, per la convivenza fra i popoli, per le soluzioni diplomatiche delle controversie internazionali, per il peacekeeping, o addirittura dichiararsi "non pacifisti ma contro le guerre" come faceva Gino Strada, insomma disertare il presunto pragmatismo del “si vis pacem para bellum” implica mettersi dalla parte del torto e soprattutto ai margini del discorso pubblico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La crisi e l'orgoglio del pacifismo. Grandi voci ai margini della scena