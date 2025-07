la costituzione italiana nasce dai doveri non solo dai diritti

È appena uscito in libreria, per i tipi di Guerini e Associati, La rivoluzione del buon senso. Per un paese normale, di Giuseppe Valditara, in cui viene espressa la visione della scuola e della società del ministro dell’Istruzione. Ne pubblichiamo un estratto. Dalla scuola deve partire un messaggio forte: la responsabilità individuale è un valore fondamentale. Nel dibattito in sede di Costituente ritorna più volte il concetto di responsabilità individuale ovvero di responsabilità personale. Giuseppe Saragat, in un intervento in Assemblea del 13 febbraio 1947, la collega inscindibilmente alla libertà umana. 🔗 Leggi su Panorama.it

