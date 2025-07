La corruzione nel Pavese Sigilli a ville con piscina | Troppo vicine al cimitero

SAN GENESIO (Pavia) Due ville con piscina in via di costruzione a San Genesio sono state poste sotto sequestro dalla Gdf. Il provvedimento è scattato nell’ambito dell’indagine Clean II della Procura di Pavia su presunti casi di corruzione che avrebbero coinvolto rappresentanti delle forze dell’ordine e imprenditori. Gli immobili, sequestrati su provvedimento del gip del Tribunale di Pavia, "sono stati edificati nell’ambito del piano di lottizzazione denominato “R1 Seconda parte“ – sottolinea una nota della Procura – riguardante terreni delle società Du Port ed Edilproject, quest’ultima proprietaria dei due lotti su cui insistono le due ville". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La corruzione nel Pavese. Sigilli a ville con piscina: "Troppo vicine al cimitero"

