la conduttrice italiana annuncia la separazione e torna single

Brenda Lodigiani alla guida di Bake Off Italia: un nuovo capitolo professionale e personale. Inizia una nuova fase per Brenda Lodigiani, che assumerà il ruolo di conduttrice di Bake Off Italia – Dolci in forno, sostituendo Benedetta Parodi. Questa nomina rappresenta un importante passo nella carriera dell’attrice e imitatrice, che si prepara ad affrontare questa sfida con entusiasmo. La scelta della rete ha suscitato curiosità , considerando le caratteristiche del format e la presenza di elementi comici nel cast originale. La decisione di affidarle questa conduzione evidenzia l’intenzione di innovare il programma, puntando su una figura versatile e capace di coinvolgere un pubblico variegato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

