La condanna di Stasi non mi convince al 100% se c’è un innocente condannato è giusto fare nuove indagini Sempio? Alcuni elementi non furono valutati | esce in libreria L’enigma di Garlasco Anatomia di un delitto

Sono passati quasi vent’anni dai fatti di Garlasco, nel pavese, ma il caso dell’omicidio della ventiseienne Chiara Poggi, avvenuto nella villetta di famiglia, quel 13 agosto 2007, è ancora aperto. La Procura di Pavia ha, infatti, un nuovo indagato: Andrea Sempio. E Alberto Stasi? L’ex fidanzato della vittima è in carcere, condannato nel 2015 a sedici anni di carcere per omicidio volontario. In questo scenario denso di interrogativi, in cui mancano ancora l’arma del delitto, testimoni in grado di confermare quanto accaduto, un movente chiaro e definito e tracce di Dna mai analizzate prima, e che ci consegnano un altro profilo biologico, è in uscita, il 30 luglio, per Aliberti, “L’enigma di Garlasco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La condanna di Stasi non mi convince al 100%, se c’è un innocente condannato è giusto fare nuove indagini. Sempio? Alcuni elementi non furono valutati”: esce in libreria “L’enigma di Garlasco. Anatomia di un delitto”

