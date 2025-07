Il rapporto tra Usa ed Europa è una questione troppo seria per affidarla alla propaganda. Lasciamo allora da parte le intemerate di chi il giorno prima declama che, con l'attuale governo, l'Italia non conta più niente nel mondo e il giorno dopo, al contrario, denuncia come l'accordo sui dazi sia tutta "colpa" di Giorgia Meloni, troppo accondiscendente nei confronti di Trump! Ma lasciamo anche da parte le reazioni di chi si meraviglia (tendenza Alice) del fatto che la forza dell'Europa sia assai blanda, come se fosse una novità. Sorprende piuttosto scoprire la nascita di un asse Macron-Orbán-Schlein contro la von der Leyen rea di essersi fatta "mangiare" dal tycoon. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La colonia inconsapevole