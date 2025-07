La Città metropolitana crea una banca dei progetti idonei ai finanziamenti europei

La Città metropolitana di Venezia avvia la raccolta di proposte progettuali da candidare ai futuri bandi europei. È una modalità pensata per creare una "banca progetti" a livello metropolitano: un patrimonio di idee già pronte per essere messe in pratica nei prossimi anni tramite le politiche di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Giro d’Italia, Città Metropolitana e Federico II insieme al Liceo “Sereni” di Cardito per “La Scienza in Bicicletta” - Il Giro d’Italia fa tappa a Napoli: sport, inclusione e scienza per valorizzare il territorio e coinvolgere i giovani.

La Città Metropolitana alla Supplica di Pompei con il Consigliere Vincenzo Cirillo: “Forte appello comune per la Pace” - Il Consigliere Cirillo alla supplica alla Madonna di Pompei: “Uniti per la pace, la Città Metropolitana vicina al territorio”.

La Città Metropolitana promuove un tavolo tecnico per l'inclusione scolastica - La Città Metropolitana di Catania ha avviato un tavolo tecnico interistituzionale sul tema dell’inclusione delle persone con disabilità nelle scuole secondarie, coinvolgendo attivamente l’Asp di Catania, la Rete Civica della Salute, i Distretti Socio-Sanitari, l’Ufficio Scolastico Territoriale.

Mugello, Valdarno e Valdisieve. Gestione del "Lotto Debole" del Tpl nel territorio della Metrocittà Firenze. Avviata la Consultazione pubblica degli stakeholders, c'è tempo fino al 30 settembre

