La cavalla Ariel scivola in un invaso | lieto fine per lei grazie ai vigili del fuoco VIDEO-FOTO

Momenti di apprensione per “Ariel”, una cavalla di 6 anni scivolata in un invaso con l’acqua alta circa un metro e mezzo. A portarla in salvo sono state due squadre e i sommozzatori dei vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzo scrivendo per lei il lieto fine e per la sua proprietaria. Ricevi le. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: cavalla - ariel - invaso - lieto

La cavalla Ariel scivola in un invaso: lieto fine per lei grazie ai vigili del fuoco [VIDEO-FOTO]; Le operazioni di soccorso per portare in salvo Ariel, una cavalla di 6 anni.

Salvata cavalla scivolata in un invaso a Montagnola di Atri - Ieri sera i vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzi hanno salvato una cavalla scivolata in un invaso a Montagnola di Atri ... Lo riporta rete8.it

Cavalla scivolata e intrappolata in un invaso salvata dai sommozzatori dei Vigili del fuoco - Ad Atri, in località Montagnola, si è vissuto un momento di grande ansia quando una cavalla di sei anni, di nome Ariel, è accidentalmente caduta in un invaso pieno d'acqua. Secondo terremarsicane.it