la catania di battiato nera e bianca che incanta e mette soggezione

Luca S. ogni sera spedisce una lettera sulle canzoni, compresi i link, e la leggo e ascolto un paio di canzoni, non solo per familismo morale ma per recuperare qualcosa del tempo perduto. Lunedì sera ha ripubblicato una sua intervista del ’99 a Franco Battiato, a ridosso di FLEURs, in cui figurava anche la cover, come si dice, di “Era di maggio”. Della quale Battiato gli disse: “Era di maggio non alimenta l’enfasi tradizionale che si attribuisce alla canzone napoletana classica, ha una sua sobrietà”. Forse “Era di maggio” è davvero la più bella canzone napoletana, dunque del mondo, la musica di Mario Pasquale Costa, bellissima, sapiente – la lunga attesa che prepara il ritornello, E diceva, core core. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

