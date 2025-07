La banda dell' assalto ai bancomat aveva sede in Vallesina | arrestati in quattro

Jesi (Ancona), 30 luglio 2025 - Presa la banda dell’assalto ai bancomat con la tecnica della marmotta. In auto avevano esplosivo e chiodi a quattro punte per mettere fuori gioco eventuali inseguitori. Uno di loro aveva anche una pistola pronta a sparare. Si tratta di quattro uomini arrestati in flagranza di reato per il furto con scasso relativo ad un bancomat di Credit Agricole in piazza dell'Unificazione, a Marotta, frazione di Mondolfo (Pesaro Urbino). I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Ancona e della compagnia di Jesi, guidati dal maggiore Elpidio Balsamo erano da tempo impegnati nel contrasto ai furti agli sportelli automatici della provincia di Ancona dopo i numerosi episodi registrati soprattutto nelle notti di martedì e del fine settimana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La banda dell'assalto ai bancomat aveva sede in Vallesina: arrestati in quattro

