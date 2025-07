L' accordo sui dazi tra USA e UE fa tremare il comparto agroalimentare italiano

Arezzo, 30 luglio 2025 –  L'accordo sui dazi tra USA e UE fa tremare il comparto agroalimentare italiano. Nelle ore successive all'intesa sull'importo delle imposizioni doganali, gli imprenditori riflettono sulle conseguenze che si vanno a delineare e tracciano un quadro dei possibili scenari. Il Presidente della Federazione Alimentazione di Confartigianato Imprese Arezzo, Stefano Ziantoni, sottolinea l'urgenza di porre l'attenzione su alcuni punti centrali, affinchĂ© il Governo intervenga a sostegno delle aziende artigiane. "Abbiamo atteso un riscontro certo da mesi – esordisce Stefano Ziantoni – ora che abbiamo la prospettiva del 15%, siamo seriamente preoccupati di come si andranno a consolidare i prezzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

