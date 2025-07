Kudermetova la cena con Sinner finisce malissimo | Non è neppure arrivato

No, nemmeno a Wimbledon è tutto perfetto. Veronika Kudermetova ha offerto uno spaccato sorprendente del dietro le quinte del torneo inglese, rivelando aspetti meno noti del celebre torneo sull'ebra, lo Slam più prestigioso di tutti che Jannik Sinner ha vinto in questo 2025. Al centro delle riflessioni della Kudermetova, una delle serate più iconiche del circuito: il party di chiusura riservato ai vincitori e agli ospiti speciali. Un evento che, nell’immaginario collettivo, dovrebbe essere impeccabile in ogni dettaglio. Ma che così non sarebbe stato. L’atmosfera da sogno che ci si aspetterebbe da una cena così esclusiva è stata messa in discussione dalle parole della tennista russa, vincitrice del doppio in coppia con Elise Mertens. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Kudermetova, la cena con Sinner finisce malissimo: "Non è neppure arrivato"

In questa notizia si parla di: kudermetova - sinner - cena - finisce

Kudermetova e la cena a Wimbledon con Sinner: “Mi hanno fatto arrabbiare. Era tutto disorganizzato” - La tennista russa, vincitrice del trofeo nel doppio, ha raccontato cosa è successo durante la serata di gala e perché la cena dei campioni non l'ha convinta del tutto.

Internazionali d’Italia, trionfa Alcaraz: Sinner battuto in due set; Kudermetova, la cena con Sinner finisce malissimo: Non è neppure arrivato | .it; Norwich, caos e scontri al corteo anti-immigrazione | .it.