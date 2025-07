Kudermetova e la cena a Wimbledon con Sinner | Mi hanno fatto arrabbiare Era tutto disorganizzato

La tennista russa, vincitrice del trofeo nel doppio, ha raccontato cosa è successo durante la serata di gala e perché la cena dei campioni non l'ha convinta del tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

