Krstovic Juve | una big italiana fa sul serio per l’attaccante del Lecce lo ha inserito nella sua lista degli obiettivi! L’indiscrezione relativa al suo futuro

Krstovic Juve: aumenta la concorrenza per l'attaccante del Lecce, una big italiana si muove seriamente per lui inserendolo nella lista dei desideri. Con il tesoretto incassato dalla cessione di Mateo Retegui, l' Atalanta si è tuffata sul mercato alla ricerca del suo nuovo numero 9. Come riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la dirigenza bergamasca sta valutando una lista di tre candidati principali, profili diversi tra loro ma tutti funzionali alle esigenze del tecnico Ivan Juri?. Il casting per l'erede dell'attaccante della Nazionale è ufficialmente aperto. La via della Serie A: Krstovic, il lottatore che conosce il campionato.

L'U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rares Burnete alla S.S. Juve Stabia.

Juve Stabia: ecco Burnete per il dopo Adorante - Arriva da Lecce la nuova scommessa del diesse della Juve Stabia, Matteo Lovisa che punta tutto su Rares Burnete per il dopo Adorante.

Rares Burnete saluta Lecce: è ufficiale la cessione - Sono giorni di grande fermento per iI calciomercato Lecce che si appresta a cedere il suo capitano, Federico Baschirotto, alla Cremonese, ma non solo.