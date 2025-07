KPop Demon Hunters su Netflix perché si merita tutto il successo che sta riscuotendo

Il film animato di Netflix che sta abbattendo svariati record, incentrato su un trio di idol coreane sterminatrici di demoni, sta conquistando il mondo. Ecco come ha fatto. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - KPop Demon Hunters su Netflix, perchĂ© si merita tutto il successo che sta riscuotendo

KPop Demon Hunters, la spiegazione del finale del film d’animazione Netflix - KPop Demon Hunters, la spiegazione del finale del film d’animazione Netflix KPop Demon Hunters apre la strada a una serie di possibili sviluppi futuri grazie a una rivelazione importante sul protagonista del film, Rumi.

Spiegazione del finale di KPop demon hunters, il film animato Netflix - Il film d’animazione KPop Demon Hunters si distingue per aver aperto nuove prospettive nel genere, grazie a una rivelazione cruciale riguardante il protagonista Rumi.

KPop demon hunters: 7 motivi per cui il film Netflix merita un sequel - Il film KPop Demon Hunters si presenta come una narrazione autonoma, ambientata in un universo in cui le star del pop si confrontano con forze demoniache.

KPop Demon Hunters sale le classifiche La pellicola è diventata il film d'animazione originale di Netflix più visto di sempre, inoltre con il brano "Golden" delle HUNTR/X ha scalato le classifiche musicali americane, piazzandosi al primo posto per due settimane

Mira, Zoey e Rumi hanno dato filo da torcere anche alla classifica di Netflix: KPOP DEMON HUNTERS è il film animato originale più visto di sempre della piattaforma!

