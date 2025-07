Kounde dice che il contratto di Barcellona estensione pronta per essere firmata la prossima settimana

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Jules Kounde ha accettato di estendere il suo contratto con Barcellona fino al 2030 e metterà formalmente la penna sulla carta quando il Blaugrana tornerà dal loro tour in Asia la prossima settimana. Kounde è attualmente con la squadra di Hansi Flick per un tour in Giappone e Corea del Sud, uscendo dalla panchina in una vittoria per 3-1 su Vissel Kobe domenica. I campioni di Laliga giocheranno ulteriori amichevoli contro l’FC Seoul e Daegu prima di tornare in Catalogna la prossima settimana, prima di affrontare Como nel Joan Gamper Trophy. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Kounde dice che il contratto di Barcellona estensione pronta per essere firmata la prossima settimana

In questa notizia si parla di: kounde - contratto - barcellona - prossima

Il Barcellona vuole rinnovare il contratto di Kounde. #Calciomercato #22luglio Vai su X

Fabrizio Romano: “Il Barcellona non è in trattativa per Denzel Dumfries. Il caso si è spento a giugno.” Vai su Facebook

Kounde conferma: Rinnovo con il Barcellona fatto; Barcellona, rinnovo in vista? Trattativa in corso per il prolungamento del contratto; MERCATO | Napoli-Savic è fatta! Pirlo-Emirati, Buchanan ?? Kounde-Barca ??.

Giù le mani da Koundé: il Barcellona vuole blindarlo, in corso la trattativa per il rinnovo - Jules Koundé si trova bene al Barcellona e il club catalano ha grande stima per il suo giocatore. Come scrive tuttomercatoweb.com

Barcellona: nuovo stop muscolare per Kounde, Mondiale in pericolo - Pubblicità Pubblicità CALCIOMERCATO30 ott 2022, 00:44 Ultimi aggiornamenti: 30 ott 2022, 00:44 ... Si legge su calciomercato.com